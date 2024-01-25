Bakkal amca artık tarih oluyor

Kaynak: Patronlardünyası
Bakkal amca artık tarih oluyor
Market zincirlerinin son yıllarda artış göstermesiyle mahalle arasındaki küçük bakkallar tarih oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında 3 bin 518 bakkal kapanırken 2023'te bu sayı 5 bin 199'a yükseldi.

Sektör temsilcileri artan kira bedelleri ve yükselen faturalar sebebiyle bakkal ve marketlerin zorlandığını dile getiriyor.

Bakkalların; vergiler, SGK primleri, ruhsat masraflarının yanı sıra, kesilen cezalar sebebiyle de işlerinin zorlandığını belirten sektör temsilcileri, artık direnme güçleri almayan esnafın kapısına kilit vurduğunu söylüyor.

ZİNCİR ARKET REKABETİ ARTIRIYOR

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakalların içinde bulunduğu durum ile ilgili 415 esnaf meslek kolu içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen meslek kolu bakkallık olduğunu söyleyerek, küçücük ilçelerde 15 tane zincir market olduğunu anımsatarak bu zincir marketler mahalle aralarına kadar girerek esnafı zorladığını söyledi.

POS VE KOMİSYON ORANLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ücreti yükünü hafifletmesi gerektiğini belirtti.

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