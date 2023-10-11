Bakkal dükkanı askeri hedef mi? Gazze her şeyini kaybedenlerin şehrine dönüşüyor

İsrail ordusunun cumartesi gününden beri yoğun hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi’nde çok sayıda mahalle tamamen enkaza dönüştü.

Su, elektrik ve yakıt tedarikinin tamamen kesildiği Gazze’de siviller bir yandan bombardımanlardan kaçmaya çalışırken, diğer yandan yıkılan binaların enkazlarından insanları çıkarmak için koşturuyor.

Filistin medyası, İsrail’in Gazze’yi yalnızca havadan değil, Akdeniz kıyı şeridinden hücumbotlarıyla vurduğunu bildirdi.

BBC Gazze muhabiri Rüştü Ebu Aluf, İsrail'in tamamen ablukaya aldığı 41 kilometre uzunluğuna sahip Gazze'deki vahim durumu dünyaya bildirdi.

BBC Muhabiri Rüştü Ebu Aluf'un Gazze'den izlenimleri şöyle:

“İsrail’in saldırıları düzinelerce konuta, telekomünikasyon şirketlerinin ofislerine ve Gazze İslam Üniversitesi'nin binalarına da ciddi hasar verdi.

Patlamalar Pazartesi gecesi boyunca bölgeyi sarstı. Çocuklar çığlık atıyordu ve kimse bir dakika bile uyuyamadı.

Gazze şehrinin en zengin ve genellikle en sessiz mahallesi olan Rimal sakinlerinin uzun süre unutamayacağı bir geceydi.

Salı günü şafak sökerken saldırıların şiddeti azaldı ve insanlar yıkımın boyutlarını anlamaya başladı. Gazze’nin güneybatısındaki mahallenin altyapısı ciddi şekilde hasar görmüştü ve buraya çıkan yolların çoğu kapalıydı.

Etrafta dolaşırken deprem olmuş gibi hissettim. Her yerde moloz, kırık cam ve kopmuş kablolar vardı. Öyle bir yıkım oldu ki, yanından geçtiğim bazı binaları tanıyamadım.

Muhammed Abu el-Kass, kızı Shahd'ı sokakta taşırken bana "Her şeyimi kaybettim. Beş çocuğumun yaşadığı dairem bu binadaydı. Binanın altındaki bakkal dükkânım yıkıldı" dedi.

İsrail ordusunu sivilleri hedef almadığını söylerken yalan söylemekle suçladı, ”Evim ve bakkal dükkanım İsrail'in askeri hedefi mi?" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazartesi günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda üçte ikisi sivil olmak üzere yaklaşık 300 kişinin öldüğünü söyledi. Yıllardır görülen en ölümcül gündü.

Öğleden sonra Gazze şehrinin kuzeydoğusundaki yoğun nüfuslu Cebaliye mülteci kampındaki en az 15 kişi öldürüldü. İsrail ordusu, Hamas komutanının evini hedef aldığını açıkladı. Ancak yakındaki bir pazarda veya komşu evlerde çok sayıda insan öldürüldü.”

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Sağlık Bakanlığı’na göre Cumartesi gününden bu yana Gazze'de toplam ölü sayısı 260'ı çocuk olmak üzere 900 oldu. 4.500 kişi de yaralandı.

Bu küçük ve aşırı kalabalık bölgedeki zaten ciddi olan insani kriz de derinleşiyor.

İsrail hükümetinin Hamas'ın saldırısına tepki olarak "tam kuşatma" emri vermesi ve Gazze'nin tüm arzı kesmesinin ardından 2,2 milyon sakinin yiyecek, yakıt, elektrik ve suyu tükeniyor.

Cumartesi günkü beklenmedik saldırı İsrail tarafında 1.000 kişinin ölümüne yol açtı ve militanlar tarafından 100 ila 150 arasında rehine sınırdan Gazze'ye götürüldü.

Waad al-Mughrabi Rimal'deki evinin yanındaki yıkılmış binaya bakarken, "21. yüzyılda elektrik ve su olmadan yaşadığımızı hayal edebiliyor musun? Bebeğimin bezleri bitti ve sadece yarım şişe süt kaldı" dedi.