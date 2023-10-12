İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İSRAİL GÜÇLERİ, KUDÜS'TEKİ KALENDİYA MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında evlerde arama yaptığı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Tanıklar, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinli başından gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 220'ye yükseldi

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.