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Bakkallardan sonra şimdi de eczanelerde başladı. Tek tek isimler yazılıyor. CHP’li vekil ortaya çıkardı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “Vatandaşlar ilaçlarını alamıyor, alabilen de veresiye yazdırıyor. Artık eczanelerde de aynı bakkallarda olduğu gibi kalın veresiye defterleri tutulmaya başlandı” dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:38
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Bakkallardan sonra şimdi de eczanelerde başladı. Tek tek isimler yazılıyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ortaya çıkardı

Bakkallardan sonra şimdi de eczanelerde başladı. Tek tek isimler yazılıyor. CHP’li vekil ortaya çıkardı
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Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, iktidarın çağ atlattırdığını iddia ettiği sağlık, adeta sorunlar yumağı haline geldi. Çok sayıda kentte eczacılarla bir araya geldiğini dile getiren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlıkta iflas kapıda” dedi.

Taşcıer, “Eczaneye reçetesiyle gelen her dört vatandaştan biri fiyat farkı nedeniyle ilacını alamayacağını ifade ediyor. İnsanlar, ekonomik koşulları günden güne kötüye gittiği ve devletin karşıladığı tutar giderek azaldığı için ilaçlarına erişemiyor” diye konuştu.

İktidarın “Porsiyonlarınızı küçültün” açıklamalarını anımsatan Taşcıer, “Vatandaş ilacından nasıl kısacak? Bir hapı dörde bölerek mi alacak?” dedi ve ekledi: “İlacını kullanmazsa ölecek hastalar var. Vatandaşlar ilaçlarını alamıyor, alabilen de veresiye yazdırıyor. Artık eczanelerde de aynı bakkallarda olduğu gibi kalın veresiye defterleri tutulmaya başlandı. Eczacılar bir yandan da İlaç Fiyat Kararnamesi’nde gerekli değişiklik yapılmadığı ve iktidarın duymazlıktan geldiği için iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün her dört eczaneden biri kapanma tehdidi altında. Hastalar bugün çoğu ilaca erişemiyor, eczaneler kapanırsa hiçbir ilaca erişemeyecekler.”

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