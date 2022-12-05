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Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği euro kuru 7 lira 8 kuruş. Böyle devam etmez. Eczacılar Odası Başkanı’ndan flaş açıklama

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç fiyatı belirlemede verdiği Euro kurunun gerçeklikten uzaklaştığını söyleyerek ilaç bulmada sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:53
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Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil açıkladı. Sağlık Bakanlığı euro kurunu 7 lira 8 kuruş olarak belirledi

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği euro kuru 7 lira 8 kuruş. Böyle devam etmez. Eczacılar Odası Başkanı’ndan flaş açıklama
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ANKA’da yer alan bilgilere göre, Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç fiyatı belirlemede verdiği Euro kurunun artık gerçeklikten çok uzaklaşmaya başladığını belirterek, “Bizim bu şekilde devam etmemiz mümkün değil ve üzülerek söylüyorum, bununla birlikte vatandaşlarımız çok büyük sağlık sorunları yaşayacak. Bugün için epilepsi, tansiyon, diyabet ve kanser hastalarında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. İthal ürünlerde ilaç bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Bunların artık hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım” dedi.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, ilaç fiyatları ve ilaç bulmada yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçcıgil, şöyle konuştu:

"BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ EURO KURU 7 LİRA 86 KURUŞ"

"Burada çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bugün en basit çocuk şurupları, öksürük şurupları, antibiyotikler maalesef bulunamıyor ki, saydığım bu kalemler bizlerin nöbetlerde en yoğun olarak verdiğimiz ilaçlardır. Bunlarla ilgili olarak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çözüm önerilerimizi defalarca aktarmamıza rağmen bugün yetkililerden çözüm yönünde herhangi bir adım maalesef göremedik. İlaçlarda Sağlık Bakanlığı tarafından bir euro kuru belirlenir ve ilaç fiyatları bu belirlenen euro kuru üzerinden hesaplanır. Bugün için Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu euro kuru 7 lira 86 kuruş. Bir ilacın üretimdeki temel girdilerin çok büyük bir ekseriyeti ithal ürünlerden oluşuyor. Özelikle ilaç ham maddeleri ilacın yanında kullandığımız diğer yardımcı maddeler hatta ilacın ambalajlanmasında kullanılan her şey ithal ürünler ya da dövize bağlı ürünler olarak belirlenir. Bundan dolayı ilaç fiyatı belirlenirken euro kuru bizim için çok çok önemlidir. Ancak bu belirlenen euro kuru artık gerçeklikten çok çok uzaklaşmaya başladı.

"BİZİM BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ortada 19 lira 50 kuruş seviyelerinde olan euro kuru ile 7 lira 86 kuruş olarak belirlenen euro kuru arasında çok büyük bir makas var. Bundan dolayı da ilaç üreticileri büyük bir sıkıntı içindeler. Antalya’da yaklaşık 1 ay önce yapmış olduğumuz toplantıda, yerli bir ilaç üreticisiyle sohbet etme fırsatı bulduk. Üretici, artık bunun sürdürülemez bir durum olduğunu, bu şekilde devam ederse ilaç üretemeyeceğinden bahsetti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ilaç üreticileri hem de ilaç ithalatçılarıyla bir an önce Türk Eczacılar Odaları Birliği yetkililerinin de bulunduğu bir masada buluşup, bir çözüm geliştirmesi gerekiyor. Çünkü şubat ortası gibi belirlenecek euro kuru, önümüzde daha 2,5 ay var demektir. Bizim bu şekilde devam etmemiz mümkün değil ve üzülerek söylüyorum, bununla birlikte vatandaşlarımız çok büyük sağlık sorunları yaşayacak. Bugün için epilepsi, tansiyon, diyabet ve kanser hastalarında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. İthal ürünlerde ilaç bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Bunların artık hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım. İnanın vatandaşlarımız, hastalarımız, hasta yakınlarımız eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili çok büyük bir sıkıntı içindeyiz."

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Veli
5.12.2022 11:00
15 milyon suriyelinin ilacını muayenesini türk devleti ödüyor. Mecburmuyuz bunlara bakmaya. sma lı türk çocukları inim inim inliyor. Kimsenin umrunda değil.  
 
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