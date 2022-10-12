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Eczacılar kararnameye isyan etti: Hayatlarımız risk altında

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 19:25
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlıdan ilaçta değişen kar oranları tepkisi

Eczacılar kararnameye isyan etti: Hayatlarımız risk altında
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Ercanlı, “Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor” dedi.

Başkan Ercanlı, karar için şunları söyledi:

“ECZACILARIN MEVCUT HAYATLARINI DEVAM ETTİRMELERİNİ SAĞLAYACAK SEVİYEDE..."

Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor.

Tam mitingin birkaç gün öncesine de denk gelmesi, burada miting ile ilgili eczacıların gücünü zayıflatmaya yönelik bir argüman olarak gözükmekte. Eczanelerde özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon, kira, elektrik paralarındaki, eleman giderlerindeki artışla beraber eczacı karlılıklarının süratle düşüyor olması eczane ekonomilerini çok ciddi sıkıntıya sokmuştu. Önümüzdeki süreç içerisinde de Türk Eczacılar Birliği’nin ‘2 eczaneden 1’i kapanacak durumda’ açıklamaları da mevcut.

“İLAÇ YOKLUKLARI ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Bugün geldiğimiz noktada birçok eczanenin kredi ile ayakta durduğu son derece açık ve net bir şekilde ortada gözüküyor. Bu nedenle eczanın meslek geleceğini garantiye alacak düzenlemelerin sağlanması gerekiyor.

Bu yapılan düzenlemedeki o barem artışlarının muhakkak her yıl düzenli şekilde enflasyon veya ilaca gelen zamla beraber yeniden güncellenmesi, bunun fiyat kararnamesinde yer alması gerekiyor. Bu anlamda yapılan değişiklik maalesef eczacı taleplerini karşılamaktan çok uzak bir görüntüde. Kamudaki ve kamudan emekli meslektaşlarımızın özlük haklarının hiçe sayıldığı bir dönem yaşıyoruz. Son yapılan sağlık hizmetleri ek yönetmeliğinde maalesef eczacılar yok sayıldı. 

Burası ile ilgili de bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Bizim temelimizde yer alan ilaç yoklukları da ülkemizde çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Sayısı her geçen gün artan niteliksiz eczacılık fakültelerinin açılışına da bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Bu konuda da atılan herhangi bir adım görmemekteyiz. Bu nedenle eczacılar 16 Ekim Pazar günü Tandoğan’da Büyük Eczacı Mitinginde bir araya gelecekler ve orada haklılıkları ile ilgili seslerini duyurmaya çalışacaklar. (ANKA)

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