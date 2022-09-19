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AKP'nin kalesi Konya'da vatandaş derdini böyle anlattı: Eskisinden de kötü duruma soktular

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Konya'da esnaf ve yurttaşları dinledi. CHP'li Taşcıer'e sıkıntılarını anlatan bir yurttaş, "20 yıldır AKP seçmeniyim, başta iyiydi, hoştu, kazandık. Ama artık bugün ne verdilerse misliyle geri aldılar” dedi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 03:55
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Konya'da konuşan bir vatandaş 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini ama AKP'nin ülkeyi eskisinden de kötü hale getirdiğini söyledi

AKP'nin kalesi Konya'da vatandaş derdini böyle anlattı: Eskisinden de kötü duruma soktular
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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine Cumhuriyet Halk Partisi’nin saha çalışmaları kapsamında AKP’nin yüzde 59 oy aldığı Konya’ya giden CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurttaşlarla buluştu.

“20 YILDR AKP SEÇMENİYİM”

CHP’nin son genel seçimlerde yüzde 3 oy aldığı Üzümlü’de Taşcıer’e sıkıntılarını anlatan bir yurttaş, “20 yıldır AKP seçmeniyim, başta iyiydi, hoştu, kazandık. Ama artık bugün ne verdilerse misliyle geri aldılar. Eskisinden de kötü duruma soktular. Bunca yıldır hep AKP’ye oy verdim, bu sefer bir de sizi deneyelim. Hep önyargım olduğu için Kılıçdaroğlu’nu dinlemezdim bile. Ama dinledikten sonra anladım ki hiç bize anlatılan gibi değilmiş. Ben Kılıçdaroğlu’nun bizleri bu cendereden çıkarabileceğini görüyorum” ifadelerini kullandı.

“ESNAF SATIŞ YAPAMIYOR”

Konya’da değişimin işaretlerini gördüklerini söyleyen Gamze Taşcıer, “Mahallenin esnafı da dertli. Alım gücünün enflasyon karşısında giderek eridiğini ve satış yapmakta çok zorlandıklarını ifade ediyorlar. Ancak vatandaş sorunun farkında olduğu gibi çözümün de farkında” dedi.

“İŞ GÜVENLİĞİ RİSKİ VAR AMA AMBULANS BİLE YOK”

Savunma sanayi sektörüne ilişkin de ziyaretler yapan Taşcıer, şunları kaydetti: “Savunma sanayinde yıllık milyonlarca dolarlık ihracat yapan bir mahallede karşılaştığımız sorunlar hayret verici. Bu sektörde ciddi iş güvenliği riski var ama ambulans bile yok. Sağlık deseniz birçok uzmanlık dalında hekim yok. Adeta kaderine terk edilmiş bir mahalle. Üretimde aksamalar oluyor.”

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