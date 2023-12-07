Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi

Amerikalı Lauren Erickson Van Wart (44), Bahamalar’da kocasıyla birlikte kürek sörfü yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Çiftin saldırıdan sadece bir gün önce evlendiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, olay Bahamalar’ın Sandal tatil beldesinde meydana geldi. Lauren ve kocası, kıyıdan yaklaşık bir mil uzakta kürek sörfü yaparken, bir köpek balığı kadının sağ ayağına ve kalçasına saldırdı. Kadının sağ ayağı tamamen koptu ve kalçasında ağır yaralar oluştu.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kocasının ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bahamalar Kraliyet Polis Gücü’nden Çavuş Desiree Ferguson, polise gelen ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve soruşturma başlattıklarını söyledi. Sandal tatil beldesi ise yaptığı açıklamada, konuğun trajik bir şekilde ölmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

kopek-4.jpg

kopek-3.jpg

kopek-2.jpg

kopekr-1.jpg

Öne Çıkanlar
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Son Haberler
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli? Sağlık
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli?
Mangalda mantar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Mangalda mantar nasıl yapılır?
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak Teknoloji
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek Dünya
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek
Ege Denizi için fırtına uyarısı. Yarın geliyor, cumartesi gününe kadar sürecek Gündem
Ege Denizi için fırtına uyarısı. Yarın geliyor, cumartesi gününe kadar sürecek
Süper Lig maçları yayınlanmayacak mı? Yayıncı kuruluştan flaş karar Spor
Süper Lig maçları yayınlanmayacak mı? Yayıncı kuruluştan flaş karar