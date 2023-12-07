Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, olay Bahamalar’ın Sandal tatil beldesinde meydana geldi. Lauren ve kocası, kıyıdan yaklaşık bir mil uzakta kürek sörfü yaparken, bir köpek balığı kadının sağ ayağına ve kalçasına saldırdı. Kadının sağ ayağı tamamen koptu ve kalçasında ağır yaralar oluştu.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kocasının ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bahamalar Kraliyet Polis Gücü’nden Çavuş Desiree Ferguson, polise gelen ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve soruşturma başlattıklarını söyledi. Sandal tatil beldesi ise yaptığı açıklamada, konuğun trajik bir şekilde ölmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade etti.