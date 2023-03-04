Baldıran bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldıran bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BALDIRAN BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yetişen 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır.

BALDIRAN BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Hekimlikte ağrı ve spazm giderici

-Böbrek taşını düşürücü özelliği bulunur

-Sinirleri yatıştırır

-Kan kanser hastalarında kullanılabiliyor

-Nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi şehir hayatının insanlara getirdiği rahatsızlıkların iyileştirilebilmesi için kullanılabilir

-Boğmaca ve nefes darlığı yaşayan hastalar için kullanılabiliyor

- Siyatik, tetanoz, epilepsi, trilemnius nevraljisi ve kore hastalığının tedavisinde kullanılır.

NERELERDE KULLANILMAZ?

Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çeşidi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz.

BALDIRAN OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Baldıran Otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır. Uzmanlar dışında Baldıran Otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.