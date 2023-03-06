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Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Baldırıkara bitkisinin grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğinin ifade edilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:07
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Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Baldırıkara bitkisinin grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğinin vurgulanması dikkatlerden kaçmadı.

GRİP NEDİR?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür.  Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEDİR?

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

-Balgam söktürür.

-Mide ağrılarını keser.

-Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

-Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

BALDIRIKARA BİTKİSİ ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.

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﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
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