Baldırıkara bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.
BALDIRIKARA BİTKİSİ NEDİR?
Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.
BALDIRIKARA BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?
- Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.
-Balgam söktürür.
-Mide ağrılarını keser.
-Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.
-Derideki şişlikleri indirir.
-Saç dökülmesini önler.
-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.
-Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.
BALDIRIKARA BİTKİSİ ZARARLI MI?
Fazlası dalağa zarar verir.
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