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Baldırıkara bitkisi neye iyi gelir?

Baldırıkara bitkisinin saç dökülmesini önlemesinden birçok şeye faydasının olduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:43
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Baldırıkara bitkisi neye iyi gelir?

Baldırıkara bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEDİR?

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

-Balgam söktürür.

-Mide ağrılarını keser.

-Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

-Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

BALDIRIKARA BİTKİSİ ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.

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