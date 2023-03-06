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Baldırıkara bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor

Baldırıkara bitkisinin saç dökülmesini önlemesinden birçok şeye faydasının olduğunun vurgulanması dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:49
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Baldırıkara bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor

Baldırıkara bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Baldırıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Baldırıkara bitkisinin saç dökülmesini önlediğinin ifade edilmesi dikkat çekti.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

-Balgam söktürür.

-Mide ağrılarını keser.

-Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

-Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

BALDIRIKARA BİTKİSİ ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEDİR?

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.

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