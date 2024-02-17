Balgam söktürür. Kanı temizler. Bu ot başka ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak için seçtiğimiz bir yaşam tarzı olmasıyla gündem oldu.

Bu yaşam tarzını benimseyenler, vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri doğal kaynaklardan alarak, sağlıklı ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Doğal ve sağlıklı beslenmenin faydaları saymakla bitmiyor. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkileyen bu beslenme şekli, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor, enerji veriyor, yaşlanma sürecini yavaşlatıyor ve daha birçok avantaj sağlıyor.

Doğal ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan bitkiler, vücudumuz için gerekli olan vitamin, mineral, antioksidan ve lif gibi bileşenleri içeriyorlar.

Bitkiler aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmasıyla dikkat çekti.

Özellikle kış aylarında sıkça karşılaştığımız balgam sorununa karşı bitkisel çözümler arayanlar, nevruz otunu deneyebilirler.

Nevruz otu, sıracagiller familyasından; düzensiz çiçekli otsu bir bitki olmasıyla biliniyor.

Çiçekleri aslanağzına benzer. En güzel türü mor çiçekli nevruzotudur. Nevruz otu, balgam söktürür, kanı temizler, yabanisi kalbe kuvvet verir, tohumlarından 5-6 gr kadar yutulduğunda bağırsak şişkinliği ve sancılarına faydalıdır. Nevruz otunu çay olarak demleyip içebilir, salatalara veya yemeklere katabilir, ya da kuru olarak saklayabilirsiniz.

En keskin balgam söktürücü nedir diye merak ediyorsanız, size birkaç önerimiz var. 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı limon eklemek etkili balgam söktürücü yöntemler arasında yer alıyor ve keskin bir etkisi var. Ayrıca tuzlu su ile gargara yapmak, buhar solumak, bal yemek ve doğal bitki çayları içmek de en keskin balgam söktürücüler listesinde. Ancak bu uygulamaları yapmadan önce doktora danışmanız daha sağlıklı olacaktır.