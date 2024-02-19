Balgam söküyor. Öksürüğü kesiyor. Solunum yolu hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

Celil Kurşun
Balgam söküyor. Öksürüğü kesiyor. Solunum yolu hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı
Balgam söken, öksürüğü kesen ve solunum yolu hastalıklarına şifa olan ot olarak öksürük otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Sağlıklı ve doğal beslenme, doğanın bize verdiği gıdalarla sağlığımızı korumayı seçtiğimiz bir yaşam tarzı olmasıyla biliniyor.

Öksürüğü durduran, balgam atan ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen bir bitki olarak öksürük otu ilgi çekti.

Öksürük otu nedir?

Bileşikgiller ailesinden; ülkemizde gevşek topraklı ve nemli yerlerde büyüyen çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak-kenarlı, etli ve alt tarafı beyaz tüylüdür.

Yapraklarında kayganlaştırıcı, acı bir madde, tanen, inülin, şekerler ve fitosterol bulunur. Çiçeklerinde de aynı maddeler ve bunlara ek olarak uçucu bir yağ bulunur. Evde ilaç yapımında yaprakları ve çiçekleri kullanılır.

Öksürük otu faydaları

Öksürüğü durdurur. Balgam atar. Diğer solunum yolu hastalıklarında da yumuşatıcı etkisi vardır.

Kronik ve akut bronşit tedavisinde faydalıdır. Bronşları rahatlatır.

Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkisini gösterir.

Nasıl kullanılır?

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımına 1 bardak kaynar su eklenir. 10 dakika demlenmesi beklenmeden hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak sıcak birer bardak içilir.

Öksürük Çayı : Balgam atıcı öksürük çayı yapmak için, öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yapraklarıyla, ince doğranmış şekilde eşit miktarda karıştırınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alınarak orta boy bir su bardağı suyla kaynatılır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ekleyerek, sıcak sıcak ve yavaş yavaş içilir.

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