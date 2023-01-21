Berna Laçin'den çarpıcı Bali değerlendirmesi

Başarılı oyunculuğu dışında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile ülkenin ekonomik durumuna da göndermede bulunan Berna Laçin şimdilerde Bali seyahatinden kareler paylaşıyor. Kısa bir tatil için Bali'ye giden Laçin takipçileriyle son derece renkli kareler paylaşıyor.

Berna Laçin yolculuğunun sonunda Bali'nin gündelik hayatına dair bir değerlendirmede bulundu ve dikkat çeken tespitler yaptı.

İşte Laçin'in o satırları:

Nasıl bir yeşil bu, yeşilin binbir tonu. Bali coğrafyası muhteşem bir ada çünkü Hindulara göre doğaya zarar vermek büyük günah. Bu arada yemek yapmayı hiç bilmiyorlar ha babam pirinç lapası yiyorlar.

Hayır Çin gibi malzeme olmadığında değil bilmiyorlar işte pişirmeyi. Tabağa lahana koyuyorlar, pirinç, soğan koyuyorlar, biz olsak o malzeme ile lahana sarması yaparız.

Burada zaten kadınların işi yok, oturdukları yere ev demeye de bin şahit ister. Yemek yok, sil süpür yok, cam yok, hasırda yatıyorlar nevresim çarşaf değiştirmek yok ehaliyle ütü de yok cam zaten yok.

Çocuklar en fakir ev dahil ellerinde telefon gözleri ekranda …Kısaca yeni nesilde dünyanın hiçbir yerinde değişiklik yok. İnanılmaz ağırlar zaten o kadar pilav yiyince zihinler de yavaş bedenler de

tabii aşırı sıcak ve nemin de etkisi var. Değişik bir dünya kısaca... Yarın gece yola çıkıyoruz