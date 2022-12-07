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  • Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımı yıllar sonra tartışma yarattı: Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem

Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımı yıllar sonra tartışma yarattı: Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un yıllar önce yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan Berna Laçin, sosyal medyada gündem oldu. Mahzar Alanson 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, ‘Yandım Yandım’ şarkısının aşk şarkısı olmadığını, Kabe’ye yazıldığını söylemişti

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:07
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Berna Laçin, Mahzar Alanson'un sözlerini Twitter'dan alıntılayarak cevap verdi. Alanson 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, ‘Yandım Yandım’ şarkısının aşk şarkısı olmadığını, Kabe’ye yazıldığını söylemişti.

Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımı yıllar sonra tartışma yarattı: Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?
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MFÖ'nün de solisti Mazhar Alanson'un, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018 senesinde verdiği konser sırasında yaptığı açıklama, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

"Siz aşk şarkısı zannedersiniz"

Alanson, şarkısıyla ilgili "Yandım Yandım kısmını Medine’de yazdım. Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

"Meryem Ana mı?"

Berna Laçin, Alanson'un şarkılarını Medine ve Kabe'den esinlenerek yazdığını anlattığı bir videoyu alıntılayarak "Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?" şeklinde yaptığı yorumuyla gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı yüzünden Laçin'e tepki gösterdi.

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