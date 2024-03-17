Şarampole devrilen tır alev alev yandı

Kaza, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre sürücüsü ve plakası henüz belli olmayan tır, Antalya yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın şiddetiyle alev alan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi. Yanan araç hurdaya döndü.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.