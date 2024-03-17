Şarampole devrilen tır alev alev yandı

Kaynak: İHA
Şarampole devrilen tır alev alev yandı
Denizli’de tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi üzerine yanmaya başladı. Sürücü tırın içerisinden kendi kendisine çıktı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre sürücüsü ve plakası henüz belli olmayan tır, Antalya yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

aw164099-03.jpg

Kazanın şiddetiyle alev alan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw164099-02.jpg

Tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi. Yanan araç hurdaya döndü.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Muğla açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı
Muğla açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı
Adana'da kimyasal madde yüklü TIR’da yangın
Adana'da kimyasal madde yüklü TIR’da yangın
Kırşehir’de şüpheli çanta paniği
Kırşehir’de şüpheli çanta paniği
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Son Haberler
Nesli tehlike altında olan telli turnalar yıllar sonra Kastamonu'da görüntülendi Yerel Haberler
Nesli tehlike altında olan telli turnalar yıllar sonra Kastamonu'da görüntülendi
Esra Dermancıoğlu 'Estetik varsa yeteneğe gerek yok' Magazin
Esra Dermancıoğlu 'Estetik varsa yeteneğe gerek yok'
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı Yaşam
Datça’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi Ekonomi
Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi
Yıldız futbolcunun annesinden şok eden itiraf: Oğlum kadınları taciz ediyor Spor
Yıldız futbolcunun annesinden şok eden itiraf: Oğlum kadınları taciz ediyor
Lezzetiyle gönüllere taht kuran kalburabastı tarifi 'İftar ve bayram sofralarına yakışıyor' Yemek Tarifleri
Lezzetiyle gönüllere taht kuran kalburabastı tarifi 'İftar ve bayram sofralarına yakışıyor'
Kent lokantası ucuz ve doyuran bir projedir!.. Yazarlar
Kent lokantası ucuz ve doyuran bir projedir!..