Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir

Editör: Ali Öncü

Balıkla sütün aynı anda tüketilmesi zehirlenme ya da mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Belli bir süre geçtikten sonra süt tüketiminde herhangi bir sakınca yoktur.

Balık, son derece besleyici ve faydalı bir besin kaynağıdır.

Balıkla birlikte tüketilmemesi gereken bir kısım besin kaynakları vardır. Bunlardan birisi de süt olarak bilinir.

Balık tüketiminden önce ya da hemen sonra süt tüketimi önerilmez.

Tüketildiğinde kişide mide bulantısı ya da ishal gibi sorunlar ortaya çıkar.

Bu sorunlar, herkeste ortaya çıkacak demek değil ancak dikkat etmekte fayda bulunuyor.

Balık yedikten 4-5 saat sonra süt içilmesinde bir sakınca kalmaz.

BALIK YEDİKTEN KAÇ DAKİKA SONRA SÜT İÇİLİR?

Hassas bir mideye sahipseniz balık tüketiminden sonra süt ve süt ürünlerini tüketmeniz uygun olmayabilir.

Kendinizi tanıyorsanız ve balıktan sonra sütün midenizi bozduğunuzu düşünüyorsanız balık tüketiminden sonra belli bir süre bekleyebilirsiniz. Bu süre takribi 4-5 saat olabilir. Bu süreden sonra süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi midenizi bozmaz.

Balığın bayat olma ihtimaline karşı balığın üzerine tahin helva tüketilmesi tavsiye edilir.