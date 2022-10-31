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Balığın karnından 70'lik viski şişesi çıktı. Video kurgu mu

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda büyük bir balığın içerisinden viski şişesi çıkarıldı. Şişeyi çıkaran balıkçılar “Jackpot” diye bağırdı. Bu görüntülerin montaj olup olmama ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:11
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Balıkçılar denizden çıkardıkları bir balığın içinde viski şişesi buldu. Videoyu Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaştı

Balığın karnından 70'lik viski şişesi çıktı. Video kurgu mu
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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan bir video paylaştı.  

Balıkçıların yakaladığı bir balığın videosunu paylaşan Aybaş, 'Rakı şişesinde balık olsam' sözünün tam tersi yaşanmış. Balık içinde 70’lik Viski şişesi üstelikte açılmamış” ifadelerini kullandı. 

Videoda büyük bir balığın içerisinden viski şişesi çıkaran balıkçılar “Jackpot” diye bağırdığı görülüyor. 

Videoyu görenlerin yarısı videonun kurgu olduğunu belirtirken diğer yarısı da denizlerdeki kirlilik nedeniyle gerçek olabileceğinin altını çizdi.

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