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Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı

Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda balıkların neden yüzerken yere baktıklarını buldu. Sebebinin denge olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:30
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Balıklar yüzerken neden aşağı bakıyor

Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
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Northwestern Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, balıkların akıntıya karşı yüzdüklerinde dengede durmalarını sağlaması olduğunu açıkladı.

Balıkların yere bakıyormuş gibi durarak, yüzdükleri yönü ve hızlarını daha iyi algıladığının altı çizildi. Çevredeki diğer balıklara, bitkilere veya döküntülere odaklanmak, onlara yanlış bir yön duygusu vermekteydi.

Araştırmanın başındaki Emma Alexander şu ifadeleri kullandı:

Bu, hareket etmeyen bir tren vagonunda oturmaya benziyor. Treninizin yanındaki trenin istasyondan uzaklaşmaya başlaması sizi de kandırarak hareket ettiğinizi düşünmenize yol açabilir. Diğer trenin görsel işareti o kadar güçlüdür ki diğer tüm duyularınızın size hareketsiz oturduğunuzu söylediği gerçeğine baskın gelir. Bu, balıklarda çalıştığımız olgunun tamamen aynısı. Balıkların üstünde birçok yanıltıcı hareket işareti var fakat en bol ve güvenilir sinyaller nehrin dibinden geliyor.

Çalışma, laboratuvarlar yerine Hindistan'daki kendi doğal çevrelerinde zebra balıklarına odaklandı.

Northwestern'deki McCormick Mühendislik Fakültesi'nden bilgisayar bilimleri yardımcı doçenti Alexander şunları söyledi:

Balıkların altlarındaki harekete üstlerindeki harekete göre daha güçlü tepki verdiği kısa süre önce keşfedildi. Bu gizemi araştırmak ve nedenini anlamak istedik. Çalıştığımız birçok zebra balığı laboratuvar tanklarında büyüyor fakat beyinlerinin ve davranışlarının gelişimini doğal yaşam alanları şekillendirdi. Bu nedenle organizmanın geliştiği bağlamı araştırmak için kaynağa geri dönmemiz gerekiyordu.

Hindistan genelinde zebra balıklarının yaşadığı sığ nehirlerin bulunduğu 7 bölgeyi ziyaret eden ekip, uzaktan kumandalı robotik bir kola bağlı su geçirmez bir dalış çantasının içinde 360 derecelik bir kamera kullanan araştırmacılar, kamerayı suya daldırdı ve balıkları izledi.

Araştırmacılar bu davranışın, balıkların akıntıya karşı yüzerken kendilerini dengede tutabilmek için geliştirdiği bir adaptasyon davranışı olduğu sonucuna vardı.

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