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Boğazda balığı bitirecekler. Böyle vicdansız karar verilir mi? Seneye balık yiyemeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın ticari gemi geçiş trafiğine kapatarak endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını duyurdu. Prof. Dr. Saadet Karakulak tepki göstererek "yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın ticari gemi geçiş trafiğine açılacağını açıkladı

Boğazda balığı bitirecekler. Böyle vicdansız karar verilir mi? Seneye balık yiyemeyeceğiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın ticari gemi geçiş trafiğine kapatarak endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını açıkladı. Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi de dahil aslında bir biyolojik koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" dedi.  Karar, endüstriyel balık avcılığı yapanları sevindirirken, amatör balıkçıların ise tepkisine neden oldu.  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nı 00.00 ile 14.00 saatlerinde yalnızca endüstriyel balık avlama gemilerine açma kararı alındı.  

Kararda, "İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine çapariz verilmemesi amacıyla, Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirlenecek seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin uyarı ve tavsiyelerine eksiksiz uyulması, bölgeyi kullanan yerel trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla, İstanbul Boğazı'nın tek sefere mahsus olmak üzere 6 Kasım 2022 tarihinde 00.00 ila 14.00 saatleri arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılacak balık avcılığı için balık avlama tekne-gemilerine açılması talebi uygun görülmüştür" denildi. 

Endüstriyel balıkçılar kararın hem vatandaşın hem de kendilerinin menfaatine olduğunu savunurken, amatör balıkçılar ise duruma tepki gösterdi.  
Kararın bürokratik açıdan da yanlış alınan bir karar olduğunu ifade eden  İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak "Balıkçılık yönetimimizden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü sorumludur. Onun yetki alanında ve su ürünleri tebliğiyle balıkçıların hangi alanda avcılık yapıp yapamayacağı, yönetmeliklerle belirlenir. Karar verilirken balık stoklarımızın durumlarına göre karar verilmesi gerekiyor" dedi. 

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'ndaki bilim kurulu raporundan da söz eden Karakulak, "Bu raporda da aslında İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda mutlaka av baskısının azaltılması Marmara Denizi'nde balıkçılığın sınırlandırılması önerilmekte" hatırlatmasında bulundu.

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True Men
2.11.2022 10:24
Ormanlar bitti, sıra denizlerde  
 
Yok Canim
2.11.2022 10:07
Talan kulturunun denizlerde devami.  
 
mmt
2.11.2022 09:46
zaten parmak kadar hamsi avına yıllardır göz yumuyolardı.böylelikle hiç bi tür kalmaz.  
 
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