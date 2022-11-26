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Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 işçi alacak

Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları, geçici olarak beden işçisi olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:43
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Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları geçici Beden işçisi olarak 10 işçi alacak

Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 işçi alacak
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İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları, geçici beden işçsi olarak istihdam etmek üzere 10personel alacak.
 Son başvuru tarihi ise 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
*18-40 yaş aralığında olmak, 
*Emekli olmamak,
*Bandırma ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
*Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, karşı suçlardan mahkûm olmamak,
*Üç yıl içerisinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
*En az okur yazar seviyesinde olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Fotoğraflı Özgeçmiş / CV
*Adli Sicil Kaydı (Görüşme esnasında elden alınacak)

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