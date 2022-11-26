Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları, geçici beden işçsi olarak istihdam etmek üzere 10personel alacak.

Son başvuru tarihi ise 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*18-40 yaş aralığında olmak,

*Emekli olmamak,

*Bandırma ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

*Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, karşı suçlardan mahkûm olmamak,

*Üç yıl içerisinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

*En az okur yazar seviyesinde olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Fotoğraflı Özgeçmiş / CV

*Adli Sicil Kaydı (Görüşme esnasında elden alınacak)