Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları, geçici beden işçsi olarak istihdam etmek üzere 10personel alacak.
Son başvuru tarihi ise 29 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
*18-40 yaş aralığında olmak,
*Emekli olmamak,
*Bandırma ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
*Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, karşı suçlardan mahkûm olmamak,
*Üç yıl içerisinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
*En az okur yazar seviyesinde olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Fotoğraflı Özgeçmiş / CV
*Adli Sicil Kaydı (Görüşme esnasında elden alınacak)
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