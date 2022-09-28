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Balıkesir Bandırma’da icradan satılık daire

T.C. Bandırma 2.İcra Dairesi tarafından Balıkesir Bandırma Levent Mahallesi'nde 57 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:17
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Balıkesir Bandırma’da icradan satılık daire

Balıkesir Bandırma’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 795 Ada, 1 Parsel, LEVENT Mahalle/Köy, B BLOK/ZEMİN KAT/BB NO 1'de kaim mesken niteliğindeki taşınmaz. Kombi kalorifer ile ısıtılan, B.A. karkas, özelliği itibarı ile III/B inşaat sınıfı yapı özelliğinde bulunmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Mesken 1 oda, salon, banyo, WC, antre, mutfak, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık Brüt 57,00 m2 civarında yapı alanına sahiptir. Apartman Giriş kapısı ferforje süslemeli demir doğrama, merdiven ve sahanlıklar mermer kaplama, korkulukları demir profildir. Merdiven sahanlığı duvarları ve tavanı plastik badanalıdır. Mesken giriş kapısı ve iç kapılar ahşap, salon ve oda zemini lamine parke, mutfak, antre, banyo, balkon zeminleri seramik kaplıdır. Banyo duvarları seramik kaplıdır. Mutfak dolapları lamine kapaklı, mutfak tezgahı mermer kaplıdır. Banyoda; duş, lavabo, klozet, bataryalar mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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