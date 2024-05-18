Torba torba ele geçirildi. Kalpazanlara baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1.614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildiğini aktardı. Ayrıca "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği belirlenen 13 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yerlikaya, açıklamasının devamında Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonlarında ayrıca; 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konulduğunu ifade etti.