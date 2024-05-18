Antalya'da Polonya fırtınası

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Antalya'da Polonya fırtınası
Antalya'nın ev sahipliğinde devam eden Milletler Ligi'nde oynanan maçta Polonya, Hollanda'ya set vermedi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin Antalya etabında büyük heyecan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyona iyi bir başlangıç yapan Polonya, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

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Bu sezon Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Stefano Lavarini'nin önderliğindeki Polonya mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Milletler Ligi'nde ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'yı da aynı skorla devirmişti. Polonya, yarın Japonya ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

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Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye'ye 3-1'lik skorlarla mağlup olan Hollanda dördüncü mücadelesinde yarın saat 14.00'de Almanya karşısına çıkacak.

Polonya: 3 - Hollanda: 0
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya) Vladimir Simonovic (İsviçre)
Polonya: Wenerska, Lukasik, Korneluk, Stysiak, Medrzyk, Alagierska, (Witkowska, Kowalewska, Galkowska, Szczyglowska, Lysiak, Damaske, Pacak, Piasecka)
Hollanda: Plak, Timmerman, Buijs, Jasper, Baijens, Van Aalen (Lohuis, Reesink, Dijkema, Dambrink, Knollema, Marring, Daalderop, Knip)
Setler: 25-20, 26-24, 25-18
Süre: 78 dakika (24, 32, 22)

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