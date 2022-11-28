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Adrese teslim kadro: Tek aday AKP Gençlik Kolları üyesi oldu

Balıkesir Üniversitesi’nin ağustosta iptal ettiği kadro birkaç ay sonra kasımda yeniden yayımlandı. Kadronun ön değerlendirme sonuçlarına göre, üniversitenin sınavına girecek tek kişi AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammed Zahid Bayram oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:05
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Balıkesir Üniversitesi’nde adrese teslim kadro: Tek aday AKP Gençlik Kolları üyesi Muhammed Zahid Bayram oldu

Adrese teslim kadro: Tek aday AKP Gençlik Kolları üyesi oldu
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 1 Ağustos 2022 tarihinde Edremit Meslek Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği alanında öğretim görevlisi kadrosu için ilan yayımladı. Söz konusu ilan, 23 Ağustos 2022 tarihinde iptal edilip 3 Kasım’da yeniden yayımlandı. İlanın ön değerlendirme sonuçlarına göre, AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Muhammed Zahid Bayram 9’uncu sırada yer aldı.

Üniversitenin 24 Ağustos’ta gerçekleştireceği giriş sınavından bir gün önce, “Üniversitemiz Edremit Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi kadro ilanı kamu yararı, hizmet gerekleri ile görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir” denilerek ilan üniversite tarafından iptal edildi. İptal edilen ilanın şartlarında, “İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak” ifadeleri yer aldı.

ÖZEL ŞARTLA İLAN

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre; Rektörlük, 3 Kasım 2022 tarihinde Edremit MYO aynı bölüm için yeniden bir ilan yayımlandı. Bu ilanda, “inşaat mühendisliği lisans mezunu olup, inşaat mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında 3 yıl tecrübeye ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak. Balistik beton üzerine çalışmış olmak” şartları yer aldı.

İlanın ön değerlendirme sonucu ise 21 Kasım 2022 tarihinde açıklandı. Buna göre, şartları yalnızca bir önceki ilanın ön değerlendirme sonuçlarında 9’uncu sırada yer alan Muhammed Zahid Bayram sağladı. Bayram üniversitenin giriş sınavına tek başına girecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’nün 3 Kasım 2022 tarihinde yayımladığı ilan sırasında, 3 ile 5 Kasım arasında gerçekleşen 4. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi'nde, “Çok Kancalı Çelik Lif Kullanımının Ultra Yüksek Performanslı Lifli Betonun Balistik Direncine Etkisi” başlıklı bildiriyi Muhammed Zahid Bayram iki akademisyenle beraber sundu.

AKP İÇİNDEKİ GÖREVLERİ

2017 yılında AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Bayram, 2018 yılında tekrar AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP’li Balıkesir Altıeylül Belediyesi’ne AKP Meclis Üyesi olarak seçildi. 2021 yılında yeniden AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Bayram, 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen AKP’nin 6’ncı Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2016 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Bayram, 2019 yılında Balıkesir Üniversitesi Yapı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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vatandaş
28.11.2022 11:07
nokta atışı derler ona :)))  
 
Misafir
28.11.2022 10:50
O parayı helâl diye yiyecek demi yazıklar olsun  
 
Sedat
28.11.2022 10:43
İktidar değiştiğinde bu liyakatsızlarında işine son verilmelidir. Nasıl kanunda boşluk bulup işe giriyorlarsa o kanunlardaki farklı boşluklardanda işlerine son verilmelidir.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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