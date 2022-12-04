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50 yıl sonra ilk kez görüldü

Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görülen Ak Lagos Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir tarafından Saros Körfezi'nde yakalandı. 

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 15:27
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Ak Lagos 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de görüldü

50 yıl sonra ilk kez görüldü
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Çanakkale'de Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik ’Kızılelma’ teknesiyle denize açıldı. Saros Körfezi’nde oltayla avlanırken, Akdeniz’de görülen Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de yakaladı.

Ak Lagos’un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.

İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege’de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” dedi.

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