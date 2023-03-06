6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de aranan 44 şahıstan,22'si tutuklandı

Balıkesir'de aranan 44 şahıstan,22'si tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 22 şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:40
Takip Et

Balıkesir'de aranan 44 şahıstan,22'si tutuklandı

Balıkesir'de aranan 44 şahıstan,22'si tutuklandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 22 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 31 adet kartuş ve ele geçirildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.