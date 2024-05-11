Mehmet Şimşek’in Pazartesi yapacağı konuşma sızdırıldı! Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor

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Mehmet Şimşek’in Pazartesi yapacağı konuşma sızdırıldı! Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Pazartesi günü açıklaması beklenen tasarruf tedbirleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ABD merkezli finans kuruluşu Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulacak olan yeni tasarruf önlemlerinin detaylarını paylaştı.

Bloomberg’in haberine göre, pazartesi günü kamuoyuna açıklanması beklenen bu önlemler arasında, yatırımların geri çekilmesi ve kamu sektöründeki harcamaların kısılması gibi adımlar bulunuyor.

Mehmet Şimşek, İstanbul’da yapılan bir toplantıda, tasarruf ve verimlilik odaklı bu yeni paketin önümüzdeki hafta pazartesi günü tanıtılacağını bildirdi.

ALTYAPI PROJELERİ ERTELENECEK

Bloomberg’in incelediği resmi belgelere göre, planlanan tasarruf stratejileri arasında, ‘bazı başlangıç aşamasındaki altyapı projelerinin ertelenmesi ve önümüzdeki üç yıl içinde zorunlu olmadıkça yeni projelerin başlatılmaması’ gibi maddeler mevcut.

Bu durum, Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli projeleri de etkileyebilir.

DEVLET TAŞITLARININ KİRALANMASI ASKIYA ALINACAK

Belgede ayrıca, ‘devletin kullandığı taşıtların ve gayrimenkullerin alımının veya kiralanmasının askıya alınması’ gibi diğer tedbirler de sıralanıyor.

KAMU SEKTÖRÜNDE İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE KISITLAMALAR GELECEK

Kamu sektöründe işe alım süreçlerinde kısıtlamalar getirilecek ve yabancı delegasyonlar için düzenlenen sosyal etkinliklerde de tasarrufa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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