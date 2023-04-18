Balıkesir’de deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Dikkonak mevkiinde saat 12.50 sıralarında 3.1 meydana geldi.
Depremin 9.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Dikkonak mevkiinde saat 12.50 sıralarında 3.1 meydana geldi.
Depremin 9.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.