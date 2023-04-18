Sivas’ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 14.40 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldi bildirildi.
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Sivas’ın Gürün İlçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 14.40 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldi bildirildi.