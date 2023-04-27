Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi

YENİÇAĞ | OĞUZ OK



Zeytini ile bir marka olan Balıkesir'in Edremit ilçesi zeytinlikleri birbir betona teslim eden vakıfların rant baskısı altında. Daha önce zeytinlikleri, turizm tesisi yapılması için yapılaşmaya açan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kez de Edremit’te bulunan zeytin ağaçlarıyla kaplı araziyi betona peşkeş çekmek üzere harekete geçti.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, Edremit Yolören mevkiinde bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik zeytinlik, onarım karşılığında 30 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek. Uydu görüntülerine göre arazi üzerinde yaklaşık 70 zeytin ağacından başka, yapı adına bir şey olmamasına karşın “onarım” soru işareti yarattı.







“ONARIM” BİR KAMUFLAJ MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Taşınmazın Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşinin İhalesi Yapılacaktır” şeklinde ilan vermesine karşın, ilanın ayrıntısında bunun bir ticari yapı inşaatı olduğu anlaşılıyor.



Yolören 154 ada 2 parsel sayılı 9 bin 893 metrekarelik arazi, onarım değil, üzerine yapılacak ticari yapı karşılığında 30 yıllığına kiraya verilecek. İşin muhammen bedeli ise 53 milyon 142 bin 942 TL olarak belirlendi.







2016’DA “YAPIM” İHALESİ İDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü söz konusu araziyi aslında 2016 yılında da ihaleye çıkarmıştı. Ancak 7 yıl önceki ilan “Onarım” değil, “Yapım” karşılığı uzun süreli kiralama şeklinde verilmiş ve muhammen inşaat bedeli de 6 milyon 115 bin 497 TL olarak belirlenmişti.







ZEYTİN AĞAÇLARI BETON İÇİN YOK EDİLECEK

Vakıflar Meclisinin, 10 Nisan 2023 tarihli kararına istinaden yapılacak olan kiralama ihalesinin şartnamesinde, arazi üzerinde bulunan zeytin ağaçları için de ferman yazılmış durumda. İlanda ağaçların bir başka yere taşınmasından söz edilse de ihaleyi alacak olanın, zeytin ağaçlarının bedelini ödemesi karşılığında hepsini kesip odun yapabilecek. Şartnamenin ilgili maddesi aynen şöyle:



“Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması.”



“Onarım(!) karşılığı uzun süreli kiralama” ihalesi, seçimlerden 4 gün sonra, 18 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.