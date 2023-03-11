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Balıkesir'de sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:35
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Balıkesir'de sağanak yağmur etkili oldu

Balıkesir'de sağanak yağmur yolları göle çevirdi
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış çiftçileri sevindirirken, hayatı da olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, belediye görevlilerinin tıkanan menfezleri açması ile sürücüler rahat nefes aldı.

Burhaniye’de beklenen yağış bu sabah başlarken, bardaktan boşanırcasına düşen yağış çiftçileri sevindirirken, yolları da göle çevirdi. Bazı caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye görevlilerinin tıkanan menfezleri açması ile yollarda biriken sular giderken, sürücüler de rahat bir nefes aldı.

 

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