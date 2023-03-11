Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Yağışların Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.