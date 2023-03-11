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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 58 ile uyarı yaptı. Fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapılan illerde vatandaşların dikkatli olması istendi.

Galeri Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 08:40
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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesinde Pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

MGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Deprem bölgesinde, Pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Yağışların deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Rüzgarın; bugünden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Toz taşınımının deprem bölgesindeki illerimizde, bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Bu akşam akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

AFAD'DAN UYARI MESAJIAFAD vatandaşların cep telefonlarına da bir uyarı mesajı gönderdi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Uyarıda, 'Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yagış bekleniyor. Baca zehirlenmesi,ulasimda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun.' ifadeleri kullanıldı.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

İSTANBULMeteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üsütüne uyarı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un meteorolojik verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bu sabah Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olması tahmin ediliyor.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Bu sabah saatlerinden (08:00) itibaren rüzgarın Lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (15-25kg/m2) geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Halihazırda 17C’ler civarında seyreden sıcaklıklar da 12 Mart Pazar günü itibariyle hızla azalarak 10C’ler civarına gerileyecek.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Bu akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

SİNOPMeteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Sinop’ta cumartesi ve pazar günü için lodos ve fırtına beklendiği kaydedildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji ve AFAD’dan vatandaşlara, yaşanabilecek bazı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Rüzgarın bölgemizde cumartesi ve pazar günleri güneyli yönlerden lodos, fırtına, hamleli kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

AFAD ise Sinop’ta yaşayan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla uyarıda bulundu.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

AYDINAydın’da hafta sonu görülmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji’ den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.03.2023 Cumartesi ve 12.03.2023 Pazar günleri günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

ERZİNCAN, ERZURUM, BAYBURT, ARDAHANMeteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta sonu Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgârın bugün (11.03.2023) günü bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) güney yönlerden (Lodos) kuvvetli eseceği ve aksam saatlerinden itibaren bölgemizde toz taşınımının olacağı, Pazar (12.03.2023) günü ise; rüzgârın fırtına, yer yer kısa sureli kuvvetli fırtına seklinde eseceği, bölgemizin pazartesi (13.03.2023) gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve yüksek kar ordusu bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunacağı bildirilmiştir”denildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

SAKARYASakarya Valiliği, hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı uyarıda,

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

“Meteoroloji verilerine göre; İlimizde yarından itibaren kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

İZMİRMeteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü İzmir genelinde etkili olacak yağışın Bergama, Kınık ve Dikili'de çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini duyurdu.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağışın gece yarısından sonra saat 03.00'de başlayıp, pazar gece yarısı sona ermesinin beklendiğini belirtti. Yapılan uyarıda, vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

ANKARAAnkara Valiliği'nce yarından itibaren kent genelinde sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, kentte cumartesi gününden pazartesiye kadar sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Ankara il genelinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

Yağışların Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

SARI VE TURUNCU KODLU UYARIMeteoroloji ve AFADdan peş peşe açıklamalar Uyarı mesajı gittiSarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce.

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