Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 

SARI VE TURUNCU KODLU UYARIMeteoroloji ve AFADdan peş peşe açıklamalar Uyarı mesajı gittiSarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce.