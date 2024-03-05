Balıkesir’de şüpheli şahıslara operasyon

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Balıkesir’in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde geçtiğimiz gün şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde; bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek, bir şahıstan bir kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 2 pompalı tüfek ve 13 adet kartuş, bir şahıstan 12 Sentetik ecza malzemesi, bir şahıstan 2,70 gram metamfetamin maddesi, bir şahıstan 1,15 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bin 822 şahıs sorgulanırken aranan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.