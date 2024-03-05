Balıkesir’de şüpheli şahıslara operasyon

Kaynak: İHA
Balıkesir’de şüpheli şahıslara operasyon
Balıkesir polisi şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirirken, aranan 8 şahsı ise gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Balıkesir’in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde geçtiğimiz gün şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

aw155866-03.jpg Yapılan denetimde; bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek, bir şahıstan bir kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 2 pompalı tüfek ve 13 adet kartuş, bir şahıstan 12 Sentetik ecza malzemesi, bir şahıstan 2,70 gram metamfetamin maddesi, bir şahıstan 1,15 gram esrar maddesi ele geçirildi.

aw155866-04.jpg Bin 822 şahıs sorgulanırken aranan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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