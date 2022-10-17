17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans ile bir otomobil kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:19
Takip Et

Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
+
Aa
-

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Bandırma-Çanakkale otoyolu üzerinde olan hastane kavşağında meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı.

Hasta taşıyan ambulans ile Kadir B. (42) yönetimindeki otomobil kazaya karışırken, otomobilde bulunan Sinan G. (59), Filiz Ş. (13) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.