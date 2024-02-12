Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Kaynak: AA
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Balıkesir’de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.

Kaza, Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsünün, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı’nda aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi. Otobüsün arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de kazaya karıştı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarıldı ve kentteki hastanelere kaldırıldı. 19 yaralı ayakta tedavi edilirken, otomobildeki kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.

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