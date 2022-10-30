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  • Kadını seni öldürürüm diyerek zorla motosiklete bindirdi. Bu zorbalık İstanbul’un göbeğinde gündüz vakti yaşandı

Kadını seni öldürürüm diyerek zorla motosiklete bindirdi. Bu zorbalık İstanbul’un göbeğinde gündüz vakti yaşandı

Bakırköy’de sokak ortasında tartıştığı kadını "seni öldürürüm" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:14
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İstanbul Bakrköy'de bir adam kadını seni öldürürüm diyerek zorla motosiklete bindirdi

Kadını seni öldürürüm diyerek zorla motosiklete bindirdi. Bu zorbalık İstanbul’un göbeğinde gündüz vakti yaşandı
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Kadına şiddet görüntülerinin sonu gelmek bilmiyor. 

DHA’nın haberine göre, zorba görüntülerin adresi İstanbul Bakırköy. Olay Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen cumartesi akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, 19 ABA 377 plakalı motosikletin sürücüsü sokakta bekleyen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü motosikletinden inerek, kadına "Öldürürüm bin. Öldürürüm" diye bağırdı.

Kadına tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra, kadını tutarak motosiklete doğru götürdü. Kadın korku içinde motosiklete bindi ve ardından gözden kayboldular.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin korku içinde bekleyen kadına bağırıp tehdit ettiği, korna çalan bir sürücüye de bağırdığı görüldü. Daha sonra kadın istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaştılar.

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Abbas
30.10.2022 15:47
Kadınları insandan saymayan, İslamiyet öncesi Arap kafasında ne beklenir diyemiyorum, millet bekliyor ki 20 yıldır iktidarda, oy veren kadınlara ne denir bilmiyorum  
 
Tozanlı
30.10.2022 15:46
Sanki istanbul diye bir şehir ve medeniyet kaldı..! Nerde pkk yandaşı nerde suriyeli nerde sapık pakistanlı afgan varsa hep istanbulda istanbulda adam mı kaldı ?? Allahınızı severseniz !..  
 
Hep kadınlar mı haklı acaba
30.10.2022 15:36
Adam belli ki kadını tanıyor. Kadının haklı olup olmadığını bile bilmiyoruz. Kadına şiddette elbette HAYIR ama bu haberler feminizm boyutunu çoktan aşmış durumda.  
 
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