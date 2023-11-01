Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı

Amasya'da iki katlı evinin balkonundan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı

Amasya'nın Suluova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hacı Mustafa Caddesi'nde 84 yaşındaki Ali Kındaç evinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz adamın ölümünden üzüntü duyduklarını belirten komşusu Taner Öztürk, “Balkonunda asmayla uğraşırken dengesini kaybederek düşmüş. Çıktığı merdivenden ayağının kaydığını düşünüyoruz. Allah rahmet eylesin” dedi.

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