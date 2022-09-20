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Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırı sonrası savcılık soruşturma başlattı

İspanya 1. La Liga'nın 6. haftasında oynanan derbi maçında, bir grup Atletico Madridli taraftarların Real Madrid'te forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:25
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Geçtiğimiz hafta Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırı sonrası savcılık soruşturma başlattı. 'Maymun' benzetmesi yapılmıştı

Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırı sonrası savcılık soruşturma başlattı
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"Toleranssızlığa Karşı Hareket" adlı örgüt Madrid derbisinde Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlara karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, Spor Yüksek Konseyi de Sportif Faaliyetlerde Şiddete Karşı Ulusal Komisyonu aracılığıyla soruşturma açtı.

İspanya'da uğradığı ırkçı söylemlerden dolayı son bir haftadır gündemde olan Vinicius'a Başbakan Pedro Sanchez de destek verdi.

Sanchez, verdiği bir demeçte, taraftarı olduğu Atletico Madrid'i çok yakından takip ettiğini ancak derbide yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, "Bu tip hareketlere karşı çok sert bir mesaj beklerdim. Takımımdan da bunu isteyeceğim." dedi.

Atletico Madrid Kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "Toplumumuzun başına bela olan ve ne yazık ki sadece pazar günkü maçta değil, spor ve spor dışı birçok alanda ortaya çıkan ırkçı nitelikteki her türlü tutumu şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eyleme katılanların kimliklerinin tespit edilmesi ve eğer kulübe üye iseler yaptırım uygulanması için yetkililerle iletişime geçtik." ifadelerini kullandı.

İspanyol Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo, geçtiğimiz hafta bir televizyon programında attığı gol sonrasında sahada dans ettiği için Vinicius için "maymun" benzetmesi yapmıştı. Derbi maçında da bazı Atleticolu taraftarlar Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlarla sürdürmüşlerdi.

Atletico maçında takım arkadaşı Rodrygo'nun attığı gol sonrasında bu futbolcu ile birlikte sahada dans eden Vinicius, ırkçılığa karşı dans etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Vinicius, ırkçı söyleme tepki olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarılı bir Brezilyalı siyah futbolcunun mutluluğu Avrupa'nın sinirini bozuyor. 'Teninin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu süre boyunca savaş olacaktır' ifadeleri benim vücudumda dövmedir ve bu her zaman aklımdadır. Hayatımın felsefesi daima budur. Dans etmeyi asla bırakmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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