Balotelli ve Niang penaltı öncesi taş kağıt makas oynadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 54. ve 93. dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada da Mario Balotelli kaydetti.
93. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor'da Mario Balotelli ile M'Baye Niang penaltıyı kimin kullanacağına taş, kağıt, makas oynayarak karar verdi.
Oyunun kazananı Niang oldu ve golünü de attı.
İki Adana Demirspor'lu oyuncunun renkli anları sosyal medyada gündem oldu.
Video Bein Sports'tan alınmıştır.