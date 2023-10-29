Balotelli ve Niang penaltı öncesi taş kağıt makas oynadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Adana Demirspor'un Konyaspor'u mağlup ettiği maçta Niang ve Balotelli, penaltı öncesi ilginç bir harekete imza attı. İki oyuncu penaltı vuruşunu kimin kullanacağını oynadıkları oyun sonrasında belirledi.