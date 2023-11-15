Adana Demirspor'da Mario Balotelli şoku. Başkan Murat Sancak son durumunu açıkladı

Süper Lig'de son iki sezondur çıkışta olanAdana Demirspor, yeni sezon öncesi takıma İtalyan yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan transfer etmişti.

İtalyan yıldız, geldiği gibi takımla birlikte 5 maça çıkmış ve 3 gollük de katkı sağlamıştı.

Son oynanan Fenerbahçe maçına ise yedek başlayan Balotelli'yi taraftar sahada arar olmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise bu konuya açıklık getirdi.

Sancak, sosyal medyada bir taraftarın Mario Balotelli paylaşımına cevap verdi.

An itibarıyla İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklayan Adana Demirspor başkanı, kötü haberi taraftarlarına duyurdu.