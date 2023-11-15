Adana Demirspor'da Mario Balotelli şoku. Başkan Murat Sancak son durumunu açıkladı

Adana Demirspor'a tekrardan katılan Mario Balotell, kısa sürede taraftarını üzdü. Başkan Murat Sancak, oyuncunun İtalya'da olduğunu ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli şoku. Başkan Murat Sancak son durumunu açıkladı

Süper Lig'de son iki sezondur çıkışta olanAdana Demirspor, yeni sezon öncesi takıma İtalyan yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan transfer etmişti.

İtalyan yıldız, geldiği gibi takımla birlikte 5 maça çıkmış ve 3 gollük de katkı sağlamıştı.

Son oynanan Fenerbahçe maçına ise yedek başlayan Balotelli'yi taraftar sahada arar olmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise bu konuya açıklık getirdi.

Sancak, sosyal medyada bir taraftarın Mario Balotelli paylaşımına cevap verdi.

An itibarıyla İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklayan Adana Demirspor başkanı, kötü haberi taraftarlarına duyurdu.

f-56db2xeaezqwe.jpeg

İlgili Haberler
Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'da flaş Balotelli gelişmesi
Balotelli ve Niang penaltı öncesi taş kağıt makas oynadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Adana Demirspor'a Balotelli'den kötü haber
Adana Demirspor'a Balotelli'den kötü haber
Balotelli Erdoğan'ın 2009 yılındaki videosunu paylaşarak tepki gösterdi
Balotelli'den Ibrahimovic'e bomba sözler: Kendini Tanrı sanıyor
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Messi'ye rakip olarak yetiştirilen gol makinası Noah'ın videosu paylaşım rekoru kırıyor Spor
Messi'ye rakip olarak yetiştirilen gol makinası Noah'ın videosu paylaşım rekoru kırıyor
İsmail Türüt'ten Atatürk'e hakaret edenlere cevap Magazin
İsmail Türüt'ten Atatürk'e hakaret edenlere cevap
Özgür Özel Erdoğan’a kendi sözleri üzerinden yüklendi. 'Uykularını kaçırdığı çok belli' Gündem
Özgür Özel Erdoğan’a kendi sözleri üzerinden yüklendi. 'Uykularını kaçırdığı çok belli'
A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama Spor
A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama
Bursaspor'dan -3 puan açıklaması Spor
Bursaspor'dan -3 puan açıklaması
Erkan Baş’tan Meclis’te Anayasa’yı işaret etti. “Daha neyin laf salatasını yapıyorsunuz” Gündem
Erkan Baş’tan Meclis’te Anayasa’yı işaret etti. “Daha neyin laf salatasını yapıyorsunuz”