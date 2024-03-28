Taş Kağıt Makas'ta kartları yeniden dağıttıracak gelişme

Umut Tanrıkulu, "Avukat" unvanıyla Emirkıran ailesine meydan okuyarak Tarık Yalman davasında zafer kazandı ve bu olay gece boyunca en çok tartışılan konu haline geldi.

Yusuf Pirhasan'ın yönettiği ve Uğraş Güneş'in yazdığı dizinin son bölümünde Umut, yıllar sonra Fecir ile yüzleşti ve ona karşı cesur bir duruş sergiledi.

Harun'un Fecir hakkındaki uyarılarına rağmen, Umut'un “Amacım babamı kurtarmak ve sizin düzeninizi alt üst etmek!” sözleri, davasına olan bağlılığını ortaya koydu.

Tarık davasındaki başarılı performansından etkilenen Rüya, Umut'a destek verdi ve ikilinin bir araya gelmesi Harun, Fecir ve Alev'i tedirgin etti.

Umut, babasının doğum gününü kutlamak için ziyaret ettiğinde, Rıza ile yaşadıkları duygusal anlar izleyicileri derinden etkiledi.

Fecir'in ölüm emri verdiği Rıza, ziyaret sonrası hücre yerine koğuşa götürüldüğünde, izleyiciler için endişeli bir bekleyiş başladı.

Alev, Umut'la yıllar sonra tekrar karşılaştığında, fazla alkolün etkisiyle onu yanına çağırdı ve sarhoşluk cesaretiyle ona içini döktü.

Alev'in Umut'a olan duyguları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Umut'un sırtında eve dönen Alev'in “Hala ona aşığım...” itirafı, hislerinin hiç azalmadığını gösterdi.

Fecir'in sabah gönderdiği sürpriz araba hediyesi, Alev ve ailesini şaşkına çevirdi.

Umut, videodaki kişinin Tarık Yalman olmadığını ve olayların sahte olduğunu iddia ederek, süper hafızasını kullanarak mahkemede gözden kaçan detayları ortaya çıkardı.

“Bu komployu kimin kurduğunu bilmiyorum.” demesine rağmen, Betül'e yönelttiği sorularla davanın akışını değiştirdi.

Betül, mahkemede babasını gördüğünde gerçekleri itiraf etti ve Tarık Yalman'ın masumiyeti anlaşıldı.

Tarık, Umut'a teşekkür olarak, Emirkıran ailesinin tüm yasa dışı işlerini içeren bir USB bellek verdi.

Tarık'ın “Bu bilgiler sana Emirkıranlar'la mücadelede büyük avantaj sağlayacak.” sözleri, Umut'un mücadelesinde önemli bir adım attığını gösterdi.

Rıza'nın tehlikede olduğu ve Fecir'in emriyle ölümle karşı karşıya kaldığı bölüm finali, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Rıza'nın başına ne geldiği, dizinin 3 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde ortaya çıkacak.