Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet alırken görüntülenen müdür görevden alındı. Görüntülerde balya parayı aldığı gibi çekmeye atıyordu

Ataşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi.