Bana düşmez, onu da…

02 Aralık akşamı gazeteleri tararken, Yeniçağ gazetesinde:

“HDP ve HEDEP’li meclis üyeleri AKP’ye katıldı. Rozetlerini Bekir Bozdağ taktı.” başlıklı haber gözüme ilişti.

Ne yalan söyleyeyim “Şaşırdım.” diyemem.

AKP, HDP’yi ilk defa içine katmıyor ki.

Çok değil kısa bir zaman önce ‘Can ciğer kuzu dolması olmuşlardı’ diyeceğim ya, siz de benim abarttığımı düşüneceksiniz.

Evet haklısınız.

O kadar olmasa da sürekli olarak ‘Vatan haini’ demiş olsalar da HDP’den hep medet umuyorlar.

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Gazetenin haberine göre; Bozova (Urfa) eski Belediye Başkanı ve Bozova Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Acıoğlu ile HEDEP’li Bozova Belediye Meclis Üyesi Ahmet Pişkin’e rozetleri takılarak, partilerine katmışlar.

Ne diyelim, hayırlı olsun.

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Geçmişte yerel seçim öncesi HDP’den destek arayışı içine girdiğini cümle âlem biliyor. Hem AKP, bu konuda bizi kendisine alıştırdı.

AKP alıştırdı da Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı buna nasıl alıştı, alıştı mı merak ediyorum.

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Niye öyle diyorum?

Çünkü

MHP, HDP’nin derhal kapatılmasını istemiyor mu?

Bunu en çok isteyen de Sayın Bahçeli değil mi?

Öyle ise Sayın Bahçeli; her seçim öncesinde AKP’nin, HDP ile flört alışkanlığını normal mi karşılıyor ne?

Doğrusu anlayabilmiş değilim!..

*

Gerçi, geçtiğimiz yerel seçimlerde, İmralı’daki bebek katilinden medet umulmuş, üstelik kardeşine de Devlet Televizyonu TRT’de söyleşi yaptırılmamış mıydı?

Yaptırılmıştı!..

Demek ki AKP’de bu bir gelenek haline getirildi ve seçim sath-ı mailine girildiğinde, her şey unutuluyor, HDP ile dirsek temasına girilebiliyor.

*

İyi de onlara göre HDP’linin düşüncesi belli.

Nerede ve hangi partide olurlarsa olsunlar AKP ve özellikle de MHP, onları hep potansiyel suçlu olarak görüyor.

O zaman, o eski HDP’li, AKP içinde nasıl değerlendirilir, onu da zaman gösterecek.

Ne diyelim?

“AKP yaparsa doğrusunu yapar” diyelim.

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Her neyse!..

İçinde HDP’li meclis üyesinin de bulunduğu partiye katılanlara rozet takma merasiminde Sayın Bozdağ:

“Türkiye’de milletle kol kola yürüyen… milletle el ele yürüyen yegâne parti, (‘Yegâne’ ifadesi önemli bir mesaj içerir) AK Parti’dir.” diyor.

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Sayın Bozdağ, öyle söyleyince, sanki MHP’ye haksızlık yapıldığını düşündüm.

Çünkü MHP, eğer milletle el ele yürümüyorsa, AKP neden yıllardır MHP’nin kanatları altında, diye de sormadan edemiyorum.

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Hani keşke “AKP ile birlikte Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler, milletle el ele yürüyorlar” demiş olsaydı keşke.

Görülüyor ki arifin fikri neyse, zikri de o oluyor!..

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Neyse bunu da MHP ve Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları değerlendirsin.

Bana düşmez!..