Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 900’ü aştı

Bangladeş'te dang hummasına bağlı can kaybı artıyor. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909’a yükseldiği bildirildi. Ülkede bugün 16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu.

Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu ifade edilerek, dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.

