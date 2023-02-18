﻿Banka bağışlarının perde arkası

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası başlatılan yardım kampanyalarında en çok tartışılan bankaların yaptığı bağışlar.

Özellikle Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının bol keseden yaptıkları yardım daha uzun süre tartışılacak.

Benim burada dikkat çekmek istediğim cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi.

Sessiz sedasız yayımlanan bu kararname bankaların yaptığı kontrolsüz bağışa yasal kılıf arama çalışmasından başka bir şey değil.

Bilindiği gibi bankalar kaynaklarının sadece binde 4'ü kadar yardım yapabilir. Üstünü yapması Bankacılık Kanunları ile imkânsız hâle getirilmiştir.

Oysa sermayeyi erittikleri için sürekli sermaye enjekte edilen kamu bankaları bu sınırı çok rahat geçti.

O halde burada yasal olmayan bir işlem vardı. Bu, hukukçular tarafından dile getirilince, bu bağışı canlı yayında açıklayan kamu banka yöneticilerine bir ateş düştü.

Bu ateşi söndürmek için gece yarısı bir kararname yayınlandı.

Söz konusu kararnamede bu binde 4 olan oran şartı AFAD'a yardım yapmaları halinde kaldırıldı.

Tabii ki burada OHAL kapsamı diye bir madde eklendi.

Meclis tarafından çıkartılan ve bankalar için çok önemli olan bu madde kararname ile değişir mi?

Hukukçular hayır diyor ama AKP olur diyor.

Bu yarının Türkiye'sinde çok tartışılan ve gündemde tutulacak bir konu.

Gelelim bu banka yardımının perde arkasına…

Bankalar daha depremin ilk günü bölgeye ulaştılar. Kurumlar devletten çok daha organizeydi. Bankalar gerçekten insani yardımı da bölgeye ilk ulaştıran kurumlar oldu.

Bu kurumlar parasal yardımı da açıklamak istediler.

Ancak bankalara haber gittiği ve beklemelerinin istendiği iddia ediliyor.

Bankacılık kulislerine göre, söz konusu rakamı ilk olarak Cumhurbaşkanı açıklayacaktı.

Nitekim Cumhurbaşkanı 50 milyar olarak açıkladı. Özel bankalar binde 4 sınırına sadık kaldı.

Ancak kamular bu sınırı aştı. Devlet bir yandan sermaye koyarken bir yandan da bu sermayeyi AFAD'a aktarmış oldu.

Banka yardım konusunun tartışması öyle 3 günde biteceğe benzemiyor.