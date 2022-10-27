﻿Parası biten krediye yaslandı. 1 Haftada 21 Milyar lira kredi çekildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Ekim itibarıyla 21 milyar 914 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 887 milyar 625 milyon liradan 6 trilyon 909 milyar 540 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 22 milyar 714 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 315 milyar 364 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 977 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Ekim itibarıyla 1 milyar 500 milyon lira artışla 977 milyar 695 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 702 milyon lirası konut, 33 milyar 493 milyon lirası taşıt ve 589 milyar 500 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 11 milyon lira artarak 889 milyar 579 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,8 azalışla 350 milyar 832 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 163 milyar 592 milyon lirası taksitli, 187 milyar 240 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 79 milyon lira azalarak 161 milyar 3 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 134 milyar 57 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 35 milyar 375 milyon lira artarak 1 trilyon 492 milyar 906 milyon lira oldu.