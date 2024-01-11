Tüketici kredileri 1,5 trilyonu aştı. Bankaların mevduatı düştü

Kaynak: AA
Tüketici kredileri 1,5 trilyonu aştı. Bankaların mevduatı düştü
Bankacılık sektöründe mevduat azaldı 162 milyar lira azaldı. Tüketici kredileri ise son haftadaki artışla 1,5 trilyon lirayı aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın yayınladığı bültene göre sektörün kredi hacmu 5 ocak itibarıyla düşüş gösterdi. Kredi hacmi 31 milyar 707 milyon geriledi. Tek düşen kredi hacmi değildi. Bankacılık mevduatı da düşüş yaşadı. BDDK'nın bültenine göre mevduatta bankalar arası dahil olmak üzere 162 milyar 821 milyon liralık gerileme yaşandı. Böylece mevduat yüzde 1,1 gerilemeyle 14 Trilyon 680 milyon liraya düştü

TÜKETİCİ KREDİLER 1,5 TRİLYON LİRA ÇİZGİSİNİ AŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı 5 ocak 2 milyar 509 milyon lira artış gösterdi ve kritik seviyeyi aştı. Toplam tüketici kredileri rakama 1 trilyon 516 milyar 260 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin dağılımı ise 437 Milyar 883 milyon lirası konut, 95 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 983 milyar 48 milyon lirası da ihtiyaç kredisi olarak sıralandı.

BİREYSEL KREDİLERDE ALACAK DURUMU

BDDK bültenindeki verilere göre bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Böylece bankaların alacak toplamı 1 trilyon 173 milyar 349 milyon liraya ulaştı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 556 milyon lira artarak, 200 milyar liraya doğru yürüyüşe geçti.

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