Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Eylül ile biten haftada 50 milyar 546 milyon 788 bin lira azalarak 13 trilyon 363 milyar 559 milyon 367 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artışla 7 trilyon 376 milyar 850 milyon 976 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalarak 5 trilyon 366 milyar 561 milyon 341 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 212 milyar 525 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Eylül itibarıyla 760 milyon dolarlık azalış görüldü.